ترامب: إيران ترغب في إبرام اتفاق في أقرب وقت

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحه بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق في أقرب وقت.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «إيران، الدولة المتعثرة، ترغب في إبرام صفقة، بسرعة».

وأضاف: «سأحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا - وهو مفهوم نحن منفتحون عليه».

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران و"تحتفظ بالنفط"، مشبهاً هذا الاحتمال بالترتيبات الأمريكية في فنزويلا.

وصرح ترامب، أمس الأحد أثناء زيارة لأيرلندا، بأنه لا يزال يتوقع انتهاء حرب إيران خلال العام الجاري، مرجحاً أن يحدث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر أو بعدها بقليل.

ووعد ترامب، خلال حضوره بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف، بأن أسعار البنزين "ستنخفض بشدة" بمجرد انتهاء الحرب.