نتنياهو: دمرنا أكبر معاقل حزب الله في علي الطاهر وقلعة شقيف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل حققت انتصارا على حزب الله بعد تدمير معاقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، متوعدا بضربات أشد قسوة إذا قرر "أعداء إسرائيل" شن هجوم جديد.

وأوضح نتنياهو في مقطع فيديو بثه مكتبه الاثنين، بتوجيه "ضربات أشد" إذا قرر "أعداء إسرائيل" شن هجوم جديد، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وفي معرض حديثه عن تدمير البنية التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفع علي طاهر بجنوب لبنان الخميس، والذي وصفه بأنه "إنجاز، قال نتنياهو: "أقول لأعدائنا، إذا لم تكونوا قد استخلصتم الدروس بعد، وقررتم مهاجمتنا مجددا، فستتلقون ضربات أشد بكثير".

وكان نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس قالا الخميس، في بيان مشترك إن "الجيش الإسرائيلي دمر اليوم البنية التحتية تحت الأرض التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة تلة علي الطاهر، وبذلك استكمل إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

واتهمت إسرائيل حزب الله بحفر أنفاق في هذه المنطقة، مكّنته من إطلاق طائرات درون وصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، وكذلك على شمال إسرائيل.

وأضاف نتنياهو الاثنين: "سياستنا واضحة، سنواصل تدمير البنية التحتية الإرهابية في المنطقة الأمنية في لبنان. وسنواصل القضاء على أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".