قادة أحزاب كبرى في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يطالبون بـ حق تقرير المصير

أكد زعماء الأحزاب الكبرى في إسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز حقهم في تقرير المصير، حيث وقعوا اتفاقية مشتركة فيما يتعلق بالاستقلال عن المملكة المتحدة، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الويلزية كارديف.

وورد في مذكرة التفاهم الموقعة بينهم: «أممنا لديها الحق في تقرير المصير، وأي حكومة في وستمنستر لا تملك الحق في عرقلة الديمقراطية أو تقويض مبدأ اختيار شعوبنا لمستقبلها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُذكر أن الأحزاب الثلاثة، وهي الحزب الوطني الإسكتلندي، وحزب «بلايد كمرو» في ويلز، وحزب «شين فين» في أيرلندا الشمالية المؤيد لتوحيد أيرلندا، ترغب في الانفصال عن المملكة المتحدة، لكنها تختلف في كيفية وموعد حدوث ذلك.

ويأتي الاجتماع بعد أن ألمح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، أمام أعضاء مجلس العموم، إلى أنه قد يسمح بإجراء استفتاء إسكتلندي جديد بشأن الاستقلال إذا توافر «إجماع واضح» مؤيد له، بحسب موقع «العربية.نت» الإخباري.

كما ينعقد الاجتماع بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحب رؤية أيرلندا موحدة، حيث قال ترامب إن انضمام أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا سيكون «أمرًا رائعًا»، متسائلًا: «كيف يمكن أن يكون ذلك سيئًا؟»، وذلك خلال زيارة إلى دبلن يوم السبت.