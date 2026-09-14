دعا الإعلامي أحمد موسى إلى نقل الأشجار بجذورها وإعادة زراعتها أو غرس أنواع بديلة عند تنفيذ مشروعات توسعة الطرق، مستشهدًا بتجربة محافظة القاهرة، وبما شاهده شخصيًا في ألمانيا من إزالة أشجار أتلفت جذورها الطرق وهددت أساسات المنازل، مع زراعة بدائل في الموقع نفسه فورًا.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، أن لا أحد يريد قطع شجرة واحدة أو اثنتين أو عشرين، مشيرًا إلى التجربة التي نفذتها محافظة القاهرة أثناء أعمال توسعة شوارع مصر الجديدة، حين أبدى المواطنون استياءهم من إزالة الأشجار.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة استخدمت معدات متخصصة تقوم باقتلاع الشجرة من جذورها كاملة، ونقلها عبر شاحنات لإعادة زراعتها في مواقع أخرى، موضحًا أن هذه الآلية مكنت من توسعة الشوارع «دون إعدام الأشجار».

ولفت إلى التجربة التي عايشها في ألمانيا خلال شهر يوليو الماضي، أثناء سيره على طريق المطار بين مدينتي بوخوم ودوسلدورف، مشيرًا إلى أن الطريق والمنطقة كانا مليئين بالأشجار والزهور، لكنه فوجئ برفقة نجله بوجود عمال يقطعون أشجارًا ضخمة يتراوح طولها بين 30 و40 مترًا، في إشارة إلى فترة رحلته العلاجية في ألمانيا.

وأضاف أن العمال في ألمانيا أوضحوا له أن تلك الأشجار تمتد جذورها تحت الأسفلت وتتسبب في إتلاف الطرق واستواء الأسفلت وإحداث منحدرات تؤدي إلى حوادث مرورية وأضرار بالمركبات.

وتابع: «كان ردهم على الشجر في ألمانيا، أن الجذور بتبوظ الطرق، وخلت الطريق فيه منحدرات، وبتتسبب في حوادث وتؤثر على السيارات، وكمان جذورها بتسرح وتوصل للبيوت لأن عمرها 30 أو 40 سنة، وبالتالي تؤثر على الأساس، ولكن بيزرع مكانها شجرة بنوع آخر في نفس المكان».

واختتم مطالبًا بتطبيق هذه المعادلة في مصر، مشيرًا إلى عدم ممانعة إقامة وتوسعة الطرق والمحاور المرورية، ولكن مع زراعة أشجار بديلة مكانها.