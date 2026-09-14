ترامب: الولايات المتحدة تنتج أفضل وأرقى أسلحة على الإطلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية ببلاده تنتج "أفضل وأرقى الأسلحة على الإطلاق حتى الآن".

جاء ذلك في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، ردا على النقاشات بشأن نفاد مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وأوضح ترامب أنه ينقل معلومات تلقاها مؤخرا بهذا الشأن، وقال: "تلقيت تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة أفضل وأرقى مما أنتجته في أي وقت في تاريخنا. ويتم تسليم هذه الأسلحة يوميا إلى قواتنا في الشرق الأوسط وما وراءه"، بحسبه.

وأضاف ترامب أن مصانع شركات الصناعات الدفاعية "تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وأفاد بأن أهم المنتجات تتمثل في منظومات باتريوت وثاد وتوماهوك الصاروخية وغيرها من منظومات الصواريخ القياسية "الموجودة بالفعل بكميات كبيرة في المخزونات".

وتطرق ترامب أيضا إلى الهجمات المتبادلة مع إيران في مضيق هرمز، وقال: "النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. وينبغي لدول العالم التي لا تساعدنا بأي شكل من الأشكال أن تدفع للولايات المتحدة تعويضات عندما ينتهي هذا الصراع المليء بالخداع، وستدفعها. نحن نفعل ذلك من أجل الآخرين أكثر مما نفعله من أجل أنفسنا، وقد فعلنا ذلك لأجيال".

وكان ترامب قد ادعى، قبل وقت قصير من هذه التدوينة، أن الإدارة الإيرانية تريد "بشكل عاجل وبشدة" إبرام اتفاق.