وزير الطاقة الأمريكي: إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية

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انتقد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت اليوم الاثنين عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وانتقد رايت بشكل خاص رفض طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة من الحرب. وقال إن إيران كان لديها "متسع من الوقت لمعالجة إهمالها الجسيم" لالتزاماتها "لكن هذا الوقت قد انتهى".

وفي حديثه أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قال رايت إن منح إيران المزيد من الوقت "لن يؤدي إلا إلى تأخير المساءلة التي طال انتظارها".

وكرر رايت شعار إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن إيران "يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبدا".

وقال رايت إن الضمانات الإضافية التي ينص عليها الاتفاق النووي الأمريكي السعودي تتضمن شروطا "صارمة تماما" ضد الانتشار. وأضاف للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة "كانت جزءا من الأمر طوال الوقت".

ومن الممكن أن يوفر الاتفاق الأمريكي السعودي، الذي تم التوقيع عليه في يوليو، للمملكة القدرة على تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي المدني.

وجاءت إجابة رايت ردا على سؤال من وسائل الإعلام حول سبب مطالبة الولايات المتحدة إيران بالتوقيع على بروتوكول إضافي وليس المملكة العربية السعودية.

يذكر أن البروتوكول الإضافي هو عبارة عن اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي دولة ويمنح مفتشي الوكالة إمكانية وصول أكبر إلى المواقع النووية.