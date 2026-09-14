قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن إصابة أكثر من 10 فلسطينيين إثر قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، يجسد تواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف «عبد العاطي»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن قطاع غزة يشهد استمرارًا لجرائم الإبادة الجماعية، ورفض تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي، في ظل كارثة إنسانية يعيشها السكان المدنيون.

وتابع أنه يُمنع دخول الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، في ظل انقطاع الكهرباء لأكثر من 3 سنوات، فضلًا عن منع دخول الوقود اللازم لعمليات التشغيل.

وأشار إلى أن ذلك أدى أيضًا إلى توقف حركة المواصلات المحدودة داخل القطاع، بالتزامن مع استمرار استهداف المدنيين، وسقوط ضحايا وإصابات يوميًا.

واستكمل أن أعداد الشهداء تتراوح يوميًا في المتوسط بين 3 و10 أشخاص، إلى جانب عشرات الإصابات، جراء إطلاق النار أو عمليات القصف والتدمير التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال إن جرائم الاستيطان وإرهاب المستوطنين تتوسع، بجانب إقامة البؤر الاستيطانية والاقتحامات في المدن والبلدات الفلسطينية وعمليات الاعتقال التعسفي، مضيفًا أن الانتهاكات تتواصل كذلك في القدس الشرقية، مع استمرار عمليات التهويد، وخاصة في المسجد الأقصى، إلى جانب الاقتحامات.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قالت إن أكثر من 10 مواطنين أصيبوا، بينهم عدد بجروح خطيرة، بعد قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين مقابل ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.