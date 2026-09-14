قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة لديها قطاع يضم منشآت ضخمة للتدريب، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الخارجية في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لاستقبال طلاب أو ضباط من مختلف الدول الإفريقية للتدريب داخل منشآت الوزارة.

وأضاف "شيرين"، عبر برنامج "العالم غدًا"، مع الإعلامية ريهام الديب، على القناة الأولى، أن الوزارة أخرجت منذ نحو شهرين دفعة تدريبية ضمت نحو 15 متدربًا من 6 دول إفريقية.

وتابع أن الوزارة تلتقي بالشركات بهدف توطين تكنولوجيات جديدة لتصنيع المنتجات، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهين أساسيين، هما تطوير المنتجات التقليدية وإدخال منتجات حديثة.

واستكمل أن الإنتاج الحربي يصنع في مجال الذخائر الأنواع الصغيرة والمتوسطة والثقيلة بمصر، كما ينتج في مجال الأسلحة بدءًا من الطبنجة عيار 9 مللي، لافتًا إلى العمل على إنتاج طبنجة جديدة سيظهر إنتاجها خلال شهرين أو ثلاثة، بتصنيع محلي بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الوزارة تنتج أيضًا البندقية الآلية ومدفع "ZU-23"، الذي يحظى بطلب قوي، وجرى تطويره من خلال تركيبه على سيارة بدلًا من تحركه على عجلات، بما يسهل عملية نقله وتحركه.

وأضاف أن الإنتاج الحربي ينتج المدفع عيار 155 مللي بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وفيما يتعلق بالمعدات، متابعًا أن الوزارة تنتج الدبابة "M1A1"، كما تنتج "سينا 200".

وأشار إلى أن منتجات الوزارة تشمل كذلك الرادارات وأجهزة الإشارة والاتصال، مؤكدًا أن مجال الإنتاج الحربي واسع ويشمل المنتجات الإلكترونية والميكانيكية.

وشهد معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء في نسخته الثانية تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار فعالياته، وحظي بمشاركة دولية واسعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات الرائدة المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء من مختلف دول العالم.