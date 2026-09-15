قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة إلى أقل مستوى ممكن، في إطار سعيها لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى إجماع غالبية الإسرائيليين على ضرورة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد ضرورة وضع استراتيجية للتصدي لإسرائيل، التي تتحرك بمنطق توسعي احتلالي دون احترام القانون الدولي والقيم الإنسانية، تقوم على تثبيت الوجود الفلسطيني على أرضه.

وتابع: «أي منطق لمواجهة الأزمات أو الخصوم يفرض علينا أن نواجه بالمثل وبشكل تقريبًا مكافئ وموازٍ للمخططات العدوانية، هم يريدون تفريغ الأرض، ونحن في المقابل علينا أن نعمل على تثبيت الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية».

وشدد على ضرورة تضافر الجهود العربية والعالمية لحماية الوجود والهوية الفلسطينية، وحماية ذاكرتها وروايتها التي يهدف الاحتلال إلى استبدالها بروايته.

وتابع: «نحن كفلسطينيين ومعنا كل العرب والمسلمين يجب أن نعمل على حماية الذاكرة والرواية والوجود الفلسطيني».

ونوه إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون التصدي لإسرائيل عسكريًا، مشيرًا إلى قدرتهم على التغلب عليها إنسانيًا وسياسيًا عبر المقاومة الشعبية، والتصدي للاستيطان، وحماية الأراضي الزراعية، وغيرها.

وتابع: «كل يوم هناك شهداء وتضحيات واعتقالات نتيجة لتصاعد المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ولمحاولة محو الوجود الفلسطيني».

ولفت إلى أن الموقف الأمريكي ينحاز لإسرائيل ويتبنى روايتها، مشيرًا إلى عملهم على مواجهتها من خلال الصمود على الأراضي الفلسطينية، والحراك الدبلوماسي والسياسي والقانوني دوليًا وداخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.