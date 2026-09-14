السعودية تعلن زوال الخطر في نجران بعد دقائق من الإعلان عنه

أعلن الدفاع المدني السعودي، الاثنين، "زوال الخطر" في منطقة نجران جنوبي المملكة، بعد دقائق من الإعلان عنه.

وأفاد الدفاع المدني في بيان، بـ"زوال الخطر" عن نجران، بعد أن أطلق في بيان سابق، إنذارا للتحذير من "خطر" بالمنطقة ذاتها.

والأحد، أعلن الدفاع المدني السعودي، في بيان، "زوال الخطر" عن مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة، بعد دقائق من الإعلان عنه.

وكانت السعودية أعلنت الجمعة، وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيا، إثر تعرضه لعدة استهدافات الخميس في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، انطلاقا من العراق.

يأتي ذلك بينما شهدت خريطة السيطرة في اليمن، البلد المجاور للسعودية، تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.