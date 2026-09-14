غزل المحلة يطرح تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة الزمالك بالدوري

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، توفير تذاكر مجانية لجماهير الفريق، لحضور مباراة الفريق أمام الزمالك، الأربعاء المقبل، على استاد غزل المحلة.

ويبدأ صرف التذاكر غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، من شباك تذاكر استاد غزل المحلة، ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى، وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقًا للضوابط المعمول بها، ولحاملي بطاقات المشجع (Fan ID).

ويناشد مجلس الإدارة جماهير غزل المحلة العظيمة تقديم الدعم والمساندة الكاملة للفريق.