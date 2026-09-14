أمر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الاثنين، المحامين بدراسة اتخاذ إجراءات ضد صناع الفيلم الوثائقي "نازا" عن حرب غزة، الذي حصل على الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم في مهرجان فينيسيا "البندقية" السينمائي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" أن زامير وجّه المدعي العسكري بـ"دراسة وتعزيز التدابير القانونية الممكنة بشأن الفيلم والمسؤولين عنه".

واستشهد البيان بـ"انتشار ادعاءات كاذبة عن جنود الجيش الإسرائيلي، فضلا عن الآثار المحتملة على سلامتهم الشخصية وأمن الدولة".

ويتناول فيلم "نازا" للمخرجة راشيل تسور ويوفال أبراهام الآليات المزعومة وراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي الفيلم ، يعرض الثنائي مقابلات مع 24 من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية مجهولي الهوية الذين يقدمون رؤى تفصيلية حول عملياتهم. وتم إجراء المقابلات معهم ليلا على أسطح المنازل في تل أبيب.

وكلمة "نازا" هي اختصار لعبارة باللغة العبرية يقال إنها تستخدم لحساب عدد المدنيين المقدر مقتلهم في ضربة عسكرية.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفيلم بأنه صادم، وقال في بيان مصور: "نحن نحارب التحريض المعادي للسامية في جميع أنحاء العالم، لكن عندما يأتي من داخل صفوفنا، فإنه لا يمكن احتماله".

ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الادعاءات الواردة في الفيلم، وانتقد بشكل خاص اعتماد الفيلم الوثائقي على مصادر مجهولة لا يمكن التحقق من هوياتها وأدوارها الفعلية داخل الجيش بشكل مستقل.

وهدد وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار في وقت سابق بتجريد صانعي فيلم "نازا" يوفال أبراهام وراشيل تسور من جنسيتهما.