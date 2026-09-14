- تكريم أحمد حلمي وياسر جلال وشريف منير

انطلقت مساء اليوم على مسرح المروج بصلالة فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، الذي تنظمه بلدية ظفار خلال الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر الجاري، برعاية مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، وبحضور عدد من القامات الفنية والمجتمعية، إلى جانب ضيوف المهرجان والمشاركين من الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

وتتضمن الدورة الثانية مشاركة 15 عرضًا مسرحيًا ضمن ثلاثة مسارات رئيسة، هي: العروض الكبرى، وعروض النخبة، ومسابقة مسرح ظفار، إلى جانب برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية وحلقات العمل المسرحية المتخصصة.

وشهد حفل الافتتاح عددًا من الفقرات، استُهلت بعرض مرئي استعرض المسابقات والعروض المشاركة، إلى جانب لجان المشاهدة والتحكيم في مختلف مسارات المهرجان.

دعم المسرح وتعزيز التواصل الثقافي

وألقى الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، كلمة اللجنة التنفيذية، رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أن انطلاق الدورة الثانية من المهرجان يعكس المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها سلطنة عُمان ومحافظة ظفار.

وقال إن بلدية ظفار تولي اهتمامًا بدعم الفن المسرحي، باعتباره لغة للتواصل بين الثقافات والشعوب المختلفة، ووسيلة لإتاحة الفرصة أمام المواهب المحلية لإبراز إبداعاتها، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف المدارس المسرحية.

وأشار إلى أن المهرجان يستضيف تجارب مسرحية من عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركة أعمال مسرحية عُمانية، مؤكدًا أن الدورة الثانية تسعى إلى ترسيخ مكانة المهرجان بوصفه أحد الفعاليات الثقافية المهمة على خريطة المهرجانات المسرحية العربية والدولية.

وأكد أن استضافة محافظة ظفار لهذا الحدث الدولي تأتي في إطار ما تتمتع به من مقومات ثقافية وحضارية وسياحية، وقدرة على احتضان الفعاليات الدولية، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل منصة للحوار الثقافي وتبادل المعرفة والخبرات، فضلًا عن دوره في التعريف بالتجارب المسرحية العُمانية وإبراز الحضور الثقافي للمحافظة.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر والتقدير إلى مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، على رعايته للمهرجان، وإلى مختلف الجهات والمؤسسات المساهمة في تنظيمه، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

ثلاثة مسارات للمنافسة والعروض

من جانبه، أوضح عمار بن عوبد غواص، رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح، أن الدورة الثانية تعتمد ثلاثة مسارات للمنافسة والعروض، يأتي في مقدمتها "مسار عروض النخبة"، الذي يستضيف عددًا من التجارب المسرحية العربية والعالمية الحاصلة على جوائز في مهرجانات دولية، إلى جانب العروض الفائزة في الدورة الأولى.

وبين أن لجنة تحكيم مسابقة عروض النخبة تضم الدكتور عبد الكريم جواد رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور حسين الحكم رئيس أكاديمية الفنون ، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، والدكتورة لطيفة أحرار مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمملكة المغربية، و الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بجمهورية مصر العربية ، و الدكتور بيتر بارلو من المملكة المتحدة، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والدكتور خيسوس سالجادو، وكيل المعهد العالي الملكي للفنون المسرحية بالعاصمة الأسبانية مدريد، و الدكتور جون ونج سون رئيس الجمعية الكورية للمسرح. حيث تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيه 50 ألف دولار أمريكي.

أما لجنة مسار العروض الكبرى فتضم كل من الفنان أيمن زيدان من سوريا رئيسًا، وعضوية الفنان أحمد بدير من مصر، والفنان منذر رياحنة من الأردن، والسينوغراف جان جي لوكان من فرنسا، والدكتور أندرو سوليفان من المملكة المتحدة، والفنانة هيفاء حسين من البحرين، والفنان طالب كحيلان من سلطنة عُمان.

وأضاف أن لجنة مشاهدة هذا المسار تتكون من المخرج والكاتب صلاح عبيد من سلطنة عُمان رئيسًا، وعضوية الدكتور عباس القصاب من البحرين، والفنان خالد الضوياني من سلطنة عُمان، وجيتون نيزيراج من ألبانيا، والدكتور يزن البدر من الأردن، والناقد مجدي محفوظ من مصر.

ونوه إلى أن "مسار العروض الكبرى" يمثل المسار التنافسي الدولي للمهرجان، حيث يستقبل ترشيحات العروض من مختلف دول وقارات العالم للتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيه 50 ألف دولار أمريكي.

وذكر رئيس مهرجان ظفار الدولي للمسرح في حديثه أن المسار الثالث "مسرح ظفار"، يهدف إلى دعم المسرح المحلي وإتاحة الفرصة أمام فناني ومبدعي المحافظة لإبراز أعمالهم، وتضم لجنة التحكيم من الدكتور سعيد السيابي من سلطنة عُمان رئيسًا، وعضوية الفنان محسن منصور من مصر، والفنانة فاطمة عبد الرحيم من البحرين، والفنان حمد عبد الرضا من قطر، والمخرج ماجد العوفي من سلطنة عُمان.

فيما تتكون لجنة المشاهدة الدكتورة آمنة الربيع، والكاتب عبد الله البطاشي، والكاتب بدر الحمداني. وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى في مسار مسرح ظفار 50 ألف دولار أمريكي.

واختتم غواص قوله بأن الأعمال المشاركة في المسارات التنافسية تخضع لعمليات مشاهدة وفرز واختيار من قبل لجان تضم متخصصين وخبراء في المجال المسرحي، وفق معايير فنية محددة.

تكريم نخبة من الفنانين والمسرحيين

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم خاص عن المكرمين في الدورة الثانية من المهرجان، وهم من سلطنة عُمان الدكتور عماد محسن الشنفري، رئيس الجمعية العُمانية للمسرح، والفنان صالح زعل؛ ومن دولة الإمارات المخرج أحمد أبو رحيمة؛ ومن مصر الفنان ياسر جلال، والفنان أحمد حلمي، والفنان شريف منير؛ ومن سوريا الفنان أسعد فضة، والفنان جمال سليمان؛ ومن دولة قطر الفنان عبدالله ملك.

وتتنوع المشاركات المسرحية في مسار عروض النخبة بين تجارب من إسبانيا وتونس والهند وسلطنة عُمان، بينما يضم مسار العروض الكبرى أعمالًا من مصر وجورجيا والإمارات وتونس وتركيا وسلطنة عُمان والعراق. ويركز مسار مسرح ظفار على الأعمال المسرحية العُمانية التي يقدمها فنانو ومبدعو المحافظة.

برنامج متنوع من الفعاليات

وإلى جانب العروض والمسابقات، يتضمن المهرجان برنامجًا من حلقات العمل المسرحية المتخصصة التي تقام بصورة يومية، فضلًا عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، بهدف تطوير المعارف والمهارات المسرحية، وتهيئة مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين والمختصين في مجالات المسرح والفنون الأدائية.

وتقام فعاليات الدورة الثانية في عدد من المواقع الثقافية بمحافظة ظفار، من بينها مسرح المروج، ومسرح أوبار، ومجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ضمن برنامج متنوع يمتد على مدى أيام المهرجان، ويعزز حضور المسرح بوصفه مساحة للإبداع والحوار والتبادل الثقافي.