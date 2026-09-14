قال المايسترو هاني فرحات، إنه كان يحلم برؤية والده سعيدًا وفخورًا به، خاصة أنه ينتمي إلى المجال ذاته، مضيفًا أن مصر تتميز بالتنوع الموسيقي، متحدثًا عن المهرجانات والموسيقى الشعبية.

وأضاف "فرحات" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن اللون الشعبي في مصر عظيم منذ فترة الفنان أحمد عدوية، مرورًا بكل الفنانين الشعبيين العظماء، معتبرًا أن التعدد ليس مشكلة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في طريقة تناول الإعلام لبعض الظواهر الموسيقية: "لو فيه ظاهرة طلعت الصبح على السوشيال ميديا بنشوفها بليل في التلفزيون، مثلًا لما حصلت ظاهرة المهرجانات".

وأكد أنه لا يعارض مطربي المهرجانات، بل ويستمع إليهم، واصفًا إياهم بأن لديهم طاقة، لكن الإعلام أخذ الظاهرة السلبية وسلط الضوء عليها، مضيفًا أنه حتى اليوم لديه إيمان بأن مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" عالم افتراضي لا علاقة له بالحقيقة الموجودة في الشارع.

وعبر عن سعادته بالتنوع الموسيقي، مشيرًا إلى إعجابه أيضًا بمغني الراب، مضيفًا أنه يستمع إلى المغنين ويجز، ومروان بابلو، ومروان موسى، كما عمل مع فرقة كايروكي بالأوركسترا، واصفًا إياهم بأن لديهم شيئًا عظيمًا ومختلفًا، وهو يحبهم.

واستكمل: "هذا التعدد هو مصر، وفي النهاية ليست لدي مسطرة أقول من خلالها إن هذا صحيح أو خطأ، فلا يوجد شيء اسمه ذلك، وإنما هذا يوجد ما يسمى: هذا ذوقي أو لا".