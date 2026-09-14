يستعد المطرب اللبناني فضل شاكر لإحياء أول حفل غنائي له بعد خروجه من السجن، في العاصمة السعودية الرياض، يوم 8 أكتوبر المقبل، على خشبة مسرح محمد عبده أرينا.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول: «بعد غياب.. رجع الإحساس من جديد... فضل شاكر يعود إلى المسرح في الرياض بحفل استثنائي بعد غياب طويل عن الغناء.. ليلة مختلفة.. صوت اشتقنا له وأجمل الأغاني على خشبة الرياض».

ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني المايسترو مدحت خميس.

ويمثل هذا الحفل أهمية كبيرة، إذ يُعد أول عودة فعلية لفضل شاكر إلى المسرح أمام الجمهور منذ سنوات الغياب، خصوصًا أن عودته تأتي بعد التطورات القانونية التي انتهت بإخلاء سبيله من السجن في لبنان في يوليو الماضي.