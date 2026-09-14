قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال اجتماعه مع المحافظين، الإثنين، التوجيه الرئاسي الخاص بمشروع تخضير كل المحافظات، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه بحظر قطع الأشجار نهائيا.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن قرار حظر قطع الأشجار لا يُستثنى منه إلا حالات الضرورة وبعد الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة لبحث البدائل الأنسب في ظل وجود بعض الحالات التي تتطلب توسعات عمرانية.

ولفت إلى اللجوء لبدائل علمية تشمل نقل الأشجار بدلا من إزالتها، مشيرا إلى أن التنسيق والاتفاق يجري حاليا مع القطاع الخاص لإعداد برامج تدريبية لتدريب الكوادر المعنية بالتشجير في مختلف المحافظات على كيفية نقل الأشجار.

وأوضح أن العمل يجري على بدء دورة تدريبية لمسئولي التشجير بالمحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، منوها إلى وجود نماذج تشجير ناجحة للغاية نُفذت في شرق القاهرة وعدد من المناطق من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى العمل على تكرار تلك التجارب الناجحة من خلال إعداد "دليل إرشادي" بالاستعانة بالاستشاريين والخبراء المعنيين، لتحديد نوعية الأشجار ومواقعها وكيفية زراعتها.

وأكد أن رئيس الوزراء وجه بضرورة استخدام مياه الصرف المعالجة من محطات الصرف في ري الأشجار، والاعتماد على الخزانات لتوفير وسائل الري في حال عدم توفر مصادر قريبة، لتحقيق أسرع البدائل لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظات.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي شدد على إعطاء "أولوية قصوى لشكاوى المواطنين"، وأهمية المتابعة من قبل المحافظين والقيادات المحلية بمختلف مستوياتها بدءا من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء القرى، لكل الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الهدف رصد الشكاوى القائمة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الشكاوى.