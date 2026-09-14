سعد سمير: سيراميكا كليوباترا يستهدف المنافسة على جميع الألقاب

أكد سعد سمير، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق يمتلك طموحات كبيرة خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن حالة الانسجام الواضحة بين اللاعبين انعكست بصورة إيجابية على النتائج التي حققها الفريق.

وقال سعد سمير، في تصريحات لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن طموحات سيراميكا كليوباترا هذا الموسم لا تقتصر على مجرد المشاركة، وإنما تمتد إلى المنافسة بقوة على البطولات.

وأوضح أن النادي يستهدف المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، إلى جانب السعي للتتويج ببطولة كأس مصر، فضلًا عن العمل بقوة من أجل حجز مقعد مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

واختتم مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تصريحاته بالتأكيد على رغبة الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة البناء على ما تحقق خلال الموسم الماضي، معربًا عن أمله في استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق المزيد من النجاحات بما يتناسب مع طموحات النادي.