إنتر ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي بخماسية في الدوري الإيطالي

قدم إنتر ميلان عرضًا قويًا في العودة من التأخر، بعدما قلب تأخره أمام أودينيزي إلى فوز عريض بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي موسم 2026-27.

وبدأ أودينيزي المباراة بصورة مثالية، مستغلًا حالة الارتباك في صفوف أصحاب الأرض، حيث تمكن من تسجيل هدفين خلال أول 16 دقيقة، بعدما افتتح جيمس أبنكواه التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف يورجن إيكيلينكامب الهدف الثاني عند الدقيقة 16.

ولم يستسلم إنتر أمام البداية الصعبة، ونجح في إعادة ترتيب صفوفه والعودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، حيث قلص كارلوس أوجوستو الفارق في الدقيقة 26، ثم أدرك نيكولو باريلا التعادل بعد 9 دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وفرض إنتر ميلان سيطرته بشكل أكبر خلال الشوط الثاني، ونجح في استكمال عودته بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، بدأها ماركوس تورام في الدقيقة 57، قبل أن يضيف بيو إسبوزيتو الهدف الرابع بالدقيقة 67.

وبعد مرور 12 دقيقة فقط، أكمل أنجي يوان بوني خماسية إنتر ميلان، ولكن سجل الفريق الضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 90+1 عن طريق إدريسا جويي ليحسم أصحاب الأرض انتصارًا مثيرًا بعدما كانوا متأخرين بهدفين في بداية المباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلف روما المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.