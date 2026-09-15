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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، الاثنين، إن أسيرة فلسطينية وضعت مولودتها داخل سجن الدامون الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسيرة دانا جودة (35 عاما) من بلدة عراق التايه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وضعت جنينها داخل سجن الدامون اليوم.

وقالت، إنه من المقرر الإفراج عن الأسيرة الثلاثاء برفقة مولودتها بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري لستة شهور.

وفي بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أوضح أن الأسيرة دانا جودة هي أم لطفل آخر، واعتقلت وهي حامل وحوّلت للاعتقال الإداري لستة شهور.

وحملت هيئة الأسرى السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ومولودتها التي أنجبتها الثلاثاء في سجن الدامون.

وأكدت أن احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل، وتحويلها للاعتقال الاداري، "وتركها تصارع حملها بعيدا عن أي رعاية صحية وطبية، يعتبر جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت أن "إجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن يشكل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الانسانية".

وبينت الهيئة أن ادارة السجون الإسرائيلية "تتعامل بوحشية" مع الأسيرات، مضيفة أن ما تعرضت له جودة يوضح ذلك.

وتساءلت: "كيف لهذا الإرهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً؟ وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟".

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل، لظروف صعبة وعمليات تنكيل وتعذيب، إضافة لسوء الطعام المقدم لهن والإهمال الطبي، وفق معطيات حقوقية فلسطينية.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و400 فلسطيني، بينهم 370 طفلا و92 امرأة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض أسرى للتعذيب والإهمال الطبي.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتداءات يومية من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إرهاب متصاعد يمارسه المستوطنون.

ويشمل عدوان الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.