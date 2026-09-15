مسئول إسرائيلي: تشكيل تحالف دولي ضد الحوثيين ضرورة لمنع الفوضى في باب المندب

- هيئة البث العبرية: السيطرة على المضيق قد تمنح الحوثيين القدرة على عرقلة حركة المرور

دعا مسئول إسرائيلي إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي لجماعة الحوثي، محذرا من احتمال انتشار الفوضى في أحد أهم ممرات الملاحة العالمية في مضيق باب المندب، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية، الاثنين.

ونقلت الهيئة عن المسؤول، الذي لم تسمه، قوله: "يجب تشكيل تحالف دولي ضد الحوثيين"، مضيفا أنه "ما لم يتم تشكيل تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي، فإن الفوضى قد تندلع في أحد أهم ممرات الملاحة الحيوية في العالم".

وأضافت الهيئة أن إسرائيل "تقدر أنه لن يكون هناك خيار سوى تشكيل تحالف دولي للعمل ضد الحوثيين"، عقب إعلان الجماعة السيطرة على مضيق باب المندب الأسبوع الفائت.

وقالت إن مئات السفن تمر يوميا عبر المضيق في طريقها بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها سفن متجهة إلى إسرائيل.

وذكرت الهيئة أن السيطرة على المضيق قد تمنح الحوثيين القدرة على "عرقلة حركة المرور باستخدام وسائل بسيطة نسبيا"، مثل الصواريخ أو القوارب المفخخة، وفق تقديراتها، موضحة أن ذلك "سيؤدي فعلياً إلى إغلاق المضيق دون الحاجة إلى أنظمة رادار أو صواريخ دفاع ساحلي".

وأشارت إلى أن إسرائيل "تميل في هذه المرحلة إلى عدم التدخل في الصراع" باليمن، مع استمرار مناقشة القضية مع شركاء إقليميين بقيادة الولايات المتحدة.

وشهدت خريطة السيطرة في اليمن تغيرات ميدانية خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلنت جماعة الحوثي السيطرة على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة، التي تعد من أكبر محافظات اليمن مساحة.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.