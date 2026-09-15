تعديلات بالجملة على الدفاع في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبو قير للأسمدة

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سيضطر الحسين عموتة المدير الفني للأهلي لإجراء تعديلات بالجملة على خط دفاع الفريق عند مواجهة أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

يخوض الأهلي المواجهة بدون الثلاثي أحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وعمرو الجزار بسبب إصابات مختلفة إضافة إلى عدم استدعاء كريم الدبيس لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

يتعافى كوكا الظهير الأيسر الأساسي للأهلي في آخر ثلاث مباريات من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي، والتي شهدت أيضا إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي، وياسر إبراهيم بتمزق في أربطة كاحل القدم.

ومن المتوقع أيضا أن يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التشكيل الأساسي للمرة الثانية تواليا بعد ظهوره لأول مرة في التعادل 1-1 مع المقاولون العرب.

ومن المنتظر أن يبدأ عموتة مواجهة أبو قير للأسمدة بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد أو توفيق محمد.

الوسط.. مروان عطية، أحمد مصطفى زيزو، أحمد رضا.

الهجوم.. منصف بقرار أو طاهر محمد، سفيان بن جديدة، أشرف بن شرقي.

واختار الحسين عموتة المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لمواجهة أبو قير للأسمدة، وهم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع.. أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

الوسط.. أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

الهجوم.. طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو

وقبل هذه المواجهة يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 10 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن حامل اللقب، الزمالك، وأمامهما يتساوى بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 12 نقطة.

أما أبو قير للأسمدة يحتل المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط من فوز وحيد وثلاث هزائم.