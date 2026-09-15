فازت الممثلة أليسون جاني بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، عن دورها بمسلسل "هيئة دبلوماسية - The Diplomat"، وذلك بحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ78.

وترشح للجائزة كلا من تايلور ديردن، وفيونا دوريف، وكاثرين لاناسا، وسبيده موافي عن أدوارهم في مسلسل "بيت - The Pitt"، إلى جانب كريستين بارانسكي عن دورها في مسلسل "العصر المذهب - The Gilded Age"، وإليزابيث ديبيكي عن دورها في "التاج - The Crown"، وجوليان نيكلسون عن دورها في "بارادايس - Paradise".

وانطلقت فعاليات النسخة الـ78 من حفل توزيع جوائز الإيمي، التي تنظمها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكية، والتي تُعد من أهم الجوائز المخصصة للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة، ويقام الحفل على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، وتتولى الفنانة ماريسكا هارجيتاي، تقديم الحفل هذا العام للمرة الأولى، لتصبح أول امرأة تتولى تقديم الحفل، بعد هيمنة من الفنانين الرجال على تقديم الحفل، لـ13 عاما متصلة منذ عام 2012 وحتى 2025.

ويتصدر ترشيحات الإيمي لهذا العام "بيت - The Pitt" والذي نال 25 ترشيحا، ويلاحقه مسلسل "المأجورون - Hacks" بـ24 ترشيحا، ويليهم مسلسل "خليج الأرامل - Widow’s Bay" بـ19 ترشيحا، ثم مسلسل "بلوريبوس - Pluribus" بـ18 ترشيحا.