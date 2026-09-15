رئيس الهيئة العربية للتصنيع: تصنيع معظم ذخائر القوات الجوية بالكامل داخل مصانعنا

قال اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الشق العسكري بالهيئة يضم ستة مصانع تعمل في مجال الطيران والذخائر، مشيرا إلى أن هذه المصانع تختص بعمليات عمرة المحركات والطائرات التي كانت تنتج طائرة التدريب.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر "TeN" أن الهيئة تمتلك كفاءات وخبرات كبيرة، لافتا إلى أن خطوط إنتاج عمرة المحركات أُنشئت بتقنية عالية تتيح المناورة لاستقبال كل ما هو حديث وجديد في عالم المحركات.

وأوضح أن عمرة محرك الطائرة تتطلب التحديث والتطوير، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي التوسع الأفقي في البنية التحتية لخطوط الإنتاج بمصانع الهيئة.

وأشار إلى أن مصانع الطائرات والذخائر الستة تعمل في عمرة 16 نوعا من محركات الطائرات، إلى جانب امتلاك خطوط لعمرة طائرات التدريب وطائرات الهليكوبتر، مؤكدا أن عمرة هذه الطائرات تمثل ركيزة أساسية لخدمة كل أنشطة القوات الجوية وتدريبات الطيارين والمناورات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وشدد على وجود "توأمة وتناغم تام لا يمكن فصله" بين مصانع الهيئة والقوات الجوية المصرية، مشيرا إلى أن القوات القوية لديها ورش صيانة متقدمة للغاية.



ولفت إلى إنتاج الهيئة بعض الأجزاء البسيطة المستخدمة في جسم بعض الطائرات بموجب شراكات مع شركات عالمية، مشيرا إلى اعتماد صناعة بعض الأجزاء في مصر وإدراجها كقطع غيار ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد تميز مصنع "صقر" الشديد في صناعة الذخائر الخاصة بالقوات الجوية، لافتا إلى إنتاج الهيئة "معظم ذخائر القوات الجوية كاملة".