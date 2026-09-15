اللواء أسامة كبير: ملف باب المندب سيكون حاضرا بقوة في مباحثات الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

تحدث اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، عن الملفات المتوقع مناقشتها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة غدًا.

ورجّح خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن يُناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي، التطورات الإقليمية الأخيرة، وخصوصًا المرتبطة بالخط الساحلي الغربي لدولة اليمن ومدينة المخا التي تبعد نحو 70 كم عن مضيق باب المندب، لارتباطه بالأمن القومي الإقليمي لمصر والسعودية على حد سواء.

وفي سياق آخر، تطرق كبير إلى مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» التي عُقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، باعتباره تكتلًا اقتصاديًا عابرًا للقارات، ولقاءه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ورأى أن اللقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يُعتبر فرصة لإعادة فتح الملفات والتوصل لنهايات تُعيد التواصل بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن الرئيس استغل هذا التجمع للحديث عن سلاسل الإمداد والطاقة، وأمن المياه والغذاء، والتغيرات المناخية، والتذكير بالقضية الفلسطينية وغيرها.



ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة عمل إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءً ثنائيًا بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، يليه اجتماع موسع بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لضيفه.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.