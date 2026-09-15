محلل سياسي سعودي: مصر والمملكة محور ارتكاز الأمة العربية والإسلامية

قال المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي اللواء محمد صالح الحربي، إن مصر والمملكة يُمثلان محور ارتكاز الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف «الحربي»، خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن الدول العربية عليها مواكبة النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، واقتصاديات القرن الـ21.

ولفت إلى ارتباط مواكبة النظام العالمي الجديد، بالاقتصاد الرقمي والمعرفي، والجاهزية العسكرية، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، وغيرها.

وتابع: «لكي نتكلم بواقعية الآن نؤجل الوحدة العربية والأمور العربية إلى اليوم التالي من نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية، الآن لا بد أن نواكب المتغيرات والمهددات على مدار الساعة».

وشدد على ضرورة البناء على العلاقات المصرية السعودية، قبل الحديث عن الأمن القومي العربي تجنبًا لإهدار الوقت والجهد، لافتًا إلى أن مصر والسعودية يُعتبران من أفضل 15 دولة عالميًا فيما يتعلق بسلاح الجو، متوقعًا مزيدًا من التقدم في هذا المجال، معلقًا: «نعرف أن القوة العسكرية هي رمز البقاء والقدرة والصمود».

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة عمل إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءً ثنائيًا بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، يليه اجتماع موسع بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لضيفه.

وتتناول المباحثات، سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، بجانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.