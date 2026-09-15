قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالأشخاص والتشريعات والقوانين ونظام الإدارة، مضيفًا أن هناك قيادات داخل الوزارة جرى اكتشافها وتصعيدها، إلى جانب وجود قيادات تستجيب للتطوير، مؤكدًا أن واجبهم كقادة يتمثل في اكتشاف الكفاءات الموجودة داخل الوزارة ومنحها الفرصة والأمل لباقي العاملين.

وتابع «نبيل» عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه إذا لم يجد الكفاءات المطلوبة في الداخل، سيلجأ إلى تعويض النقص من الخارج، مشيرًا إلى أن بعض التشريعات والقوانين تحتاج إلى معالجة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا عن ضرورة البحث عن تمويلات والتفكير خارج الإطار الروتيني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على هذا الأمر منذ فترة طويلة.

وكشف أن هناك مشكلات في بعض مراكز الشباب، ليس فقط في القاهرة والجيزة، وإنما توجد بصورة أكبر في بعض المحافظات البعيدة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الوضع بشكل كبير.

واستكمل: «أنشأنا المراكز وطوّرناها، لكن تطوير البشر هو التحدي الأكبر، فمن الذي سيطور الحجر؟ وهذا بالنسبة لي التحدي الأكبر الذي نحاول العمل عليه وتغيير الوضع الذي استمر خلال سنوات ماضية».

وعن إعادة هيكلة الوزارة، قال إنه لم يكن هناك مدير يتولى متابعة مديري المديريات، ولذلك جرى استحداث هذا الدور، بحيث أصبح هناك مدير في إدارة مركزية يتولى متابعة المديريات.

وأضاف أنه عند اختيار مدير للمديرية، وبعد عرض ثلاثة مرشحين عليه من جانب اللجنة المختصة، يختار أحدهم، لكن لا يتم تعيينه مباشرة، وإنما يُرسل إلى المحافظ في محافظته للتعرف عليه وتقييم مدى ملاءمته للمنصب، وإشراكه في الاختيار.