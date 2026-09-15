افتتح الفنان الأمريكي كريستيان بيل قرية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هدفها الاعتناء بأطفال نظام الرعاية البديلة (Foster Care)، بتكلفة وصلت إلى 22 مليون دولار، تحت اسم «Together California».

أقيم المشروع على مساحة 4.7 فدان في صحراء كاليفورنيا، ويهدف إلى رعاية الأطفال الخاضعين لنظام الرعاية البديلة، مع الحرص على ألا يتم فصل الأشقاء وإبعادهم عن بعضهم في منازل مختلفة، وتضم القرية 12 منزلًا، يتكون كل منها من 3 غرف.

وبدأ كريستيان بيل العمل على هذا المشروع قبل 17 عامًا، بينما بدأ تنفيذه فعليًا قبل عامين.

وتقوم الفكرة الرئيسية للمشروع على أن الطفل لا يحصل فقط على سرير ومكان للإقامة، وإنما يعيش في بيت وأسرة ومجتمع صغير.

وتعاملت منصات إعلامية مع الخبر بشكل فكاهي تحت مسمى «باتمان يساعد الأطفال ويبني لهم بيوتًا»، حيث سبق أن جسد كريستيان بيل شخصية البطل الخارق باتمان في ثلاثية من إخراج كريستوفر نولان.