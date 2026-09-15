الهيئة العربية للتصنيع: زيادة عدد الدول المشاركة بمعرض العلمين يعكس قوة ومكانة مصر

قال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء شهدت زخمًا كبيرًا، في ظل مشاركة عدد من الطائرات الحديثة القادمة من دول شقيقة وصديقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن تزايد أعداد الدول المشاركة في النسخ الحالية والقادمة يمثل مؤشرًا على قوة المعرض ومكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح أن الدول المشاركة تتسابق للحضور إلى المعرض من أجل استعراض إمكانياتها وأحدث ما توصلت إليه في مجالات التصنيع والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مشهد تنافس الدول لإظهار قدراتها العسكرية في سماء مصر بمدينة العلمين يمثل أمرًا لافتًا ويعكس أهمية الحدث.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تمثل "قلعة صناعية كبيرة" تمتلك إمكانيات وقدرات صناعية متطورة، موضحًا أنها ركزت خلال مراحل سابقة بصورة كبيرة على تنمية الصناعات العسكرية والعمل في هذا المجال.

وأشار إلى أن الهيئة تضم 14 مصنعًا، تعمل في مجالات متعددة، منها الصناعات العسكرية، إلى جانب مصانع ومنشآت تساهم في دعم القطاع المدني وإنتاج المنتجات المدنية، لافتًا إلى مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة وما يقدمه من منتجات، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والمعدات المختلفة.

وأوضح أن الإمكانيات الصناعية المتوافرة داخل الهيئة العربية للتصنيع تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعة المصرية، مؤكدًا وجود استثمارات داخل هذه المنظومة الصناعية بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني.

وشدد على أن الهيئة تواصل العمل على توظيف قدراتها وإمكاناتها الصناعية بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تلبية احتياجات مختلف القطاعات.