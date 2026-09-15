رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل على افتتاح مصنع المفاصل الصناعية والشرائح الطبية ضمن احتفالات أكتوبر

كشف اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن قرب افتتاح مصنع جديد متسلح بتقنيات متطورة لإنتاج "المفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية" المستخدمة في جراحات العظام، إلى جانب إنتاج "السرنجات الآمنة"، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتلبية احتياجات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر "TeN" أن "المصنع على وشك الانتهاء تقريبا"، مشيرا إلى أن العينات الأولية تم إنتاجها وحصلت على الموافقة والاعتماد من الشركة الأم الألمانية المصنعة للمصنع.

ولفت إلى أن العمل يجري على قدم وساق لافتتاح المصنع ضمن احتفالات شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن جميع المنتجات تُصنع بـ "مكون محلي بنسبة 100%".

وأوضح أن المصنع يهدف إلى تغطية ما بين 30% إلى 40% من احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أنها نسبة بـ "كبيرة جدًا".

وأكد أن الهيئة وضعت في حساباتها عند تأسيس البنية التحتية للمصنع إمكانية مضاعفة الطاقات الإنتاجية مستقبلا لمواكبة تزايد احتياجات الدولة وتنوع المصادر.