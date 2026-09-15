رئيس الهيئة العربية للتصنيع: نمتلك 14 مصنعا ونستغل طاقاتنا لدعم الصناعة في مصر

أشاد اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالزخم الكبير الذي شهدته النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، موضحا أن هذا الحضور الدولي يدل على قوة المعرض والمكانة الحقيقية لمصر كملتقى دولي لعرض أحدث التكنولوجيات.

وأضاف خلال برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر "TeN" أن الهيئة العربية للتصنيع تعد قلعة صناعية ضخمة في مصر، لافتا إلى أن الكثيرين من المصريين لا يعلمون الإمكانيات التصنيعية الحقيقة بها.

وأوضح أن الإمكانيات التصنيعية القديمة والكبيرة للهيئة كانت تركز في إحدى الفترات بشكل كبير على تنمية الصناعات العسكرية، مشيرا إلى امتلاك الهيئة 14 مصنعا يتوزع عملها بين المجال العسكري ودعم القطاع المدني بالمنتجات المدنية.

ولفت إلى أن مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة ينتج ما تحتاج إليه إدارة الإشارة من المعدات الإشارية، إلى جانب تصنيع كل ما تحتاجه الدولة المصرية من تابلت وتلفزيونات وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى توفر منافذ بيع.

وأكد أن الطاقات والقدرات التصنيعية تغطي احتياجات القوات المسلحة، ثم ضخ الفائض من الطاقات للقطاع المدني، مشيرا إلى استغلال طاقات الهيئة لدعم الصناعة في مصر.

وأضاف أن هناك استثمارات كبيرة للدولة في هذه القلعة تغطي احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني، موضحا أن الهيئة تعمل في صناعات ثقيلة كلفة استثماراتها عالية على القطاع الخاص، مستشهدا بمصنع "سيماف" التابع للهيئة وتاريخه في صناعة القطارات.