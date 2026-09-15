كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والضرب على قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، عقب اعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها أثناء استقلالها السيارة برفقته في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، أفاد خلاله بأنه أثناء استقلال إحدى السيدات، التي ظهرت في مقطع الفيديو، وبرفقتها شخص آخر، السيارة بدائرة القسم، قامت بتناول مواد كحولية داخل السيارة.

وأضاف السائق أنه لدى اعتراضه على ذلك وطلبه منها النزول من السيارة وإلغاء الرحلة، وقيامه بتصويرها، تعدت عليه بالسب والضرب، كما ألقت زجاجة المواد الكحولية عليه، وتسببت في تمزيق ملابسه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.