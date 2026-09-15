أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل واحدة من أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية، مشددًا على أن قوة هذه العلاقات تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة، إلى جانب ما يجمع الشعبين المصري والسعودي من روابط راسخة تتجاوز حدود العلاقات الرسمية.

وقال موسى، إن القاهرة والرياض تمتلكان ثقلًا سياسيًا واستراتيجيًا كبيرًا، يجعل التنسيق بينهما ضرورة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من أزمات وتحديات متلاحقة، موضحًا أن التنسيق المصري السعودي يساهم في دعم وحدة الصف العربي والتعامل مع الأزمات من منطلق المسؤولية والحفاظ على مصالح الشعوب.

وأضاف رئيس حزب الغد أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على التعاون السياسي، وإنما أصبحت شراكة متعددة المجالات تشمل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والسياحة وغيرها من القطاعات، وهو ما يعكس حرص القيادتين على تحويل قوة العلاقات التاريخية إلى مصالح مشتركة ومشروعات تعود بالنفع على الشعبين.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، في الوقت الذي تمتلك فيه الشركات المصرية فرصًا واسعة داخل السوق السعودية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التكامل بين إمكانات البلدين، بما يدعم معدلات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز فرص القطاع الخاص في البلدين.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للعلاقات العربية التي تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، لافتًا إلى أن مصر والسعودية تمتلكان من الخبرات والإمكانات ما يؤهلهما للقيام بدور أكبر في دعم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تستهدف استقرار المنطقة.

وأكد في ختام تصريحاته أن قوة العلاقات بين القاهرة والرياض ليست مرتبطة بظرف سياسي أو تطور إقليمي بعينه، وإنما هي علاقة استراتيجية ممتدة، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها وتعزيزها مسؤولية مشتركة، وأن مصر ستظل حريصة على دعم كل ما يعزز أمن المملكة واستقرارها، ويدعم في الوقت نفسه الأمن القومي العربي ومصالح الشعوب العربية.