نيوكاسل ينهار برباعية أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

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حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، مساء الإثنين، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دك ليدز مرمى ضيفه بثلاثية في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف عكسي سجله لويس مايلي لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32.

وبعد دقيقتين أضاف جايدن بوجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وعزز ليدز يونايتد تفوقه بهدف ثالث سجله دومينيك كاليفرت لوين في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، اختتم نواه أوكافور رباعية ليدز يونايتد في الدقيقة 59.

واكتفى نيوكاسل بهدف شرفي، سجله بازومانا توريه في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة رفع ليدز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف أرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد، الألماني ماتياس يايسله.