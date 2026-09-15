قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إنه جرى خلال الأشهر الـ 7 أو الـ 8 الماضية تقييم الـ 4600 مركز شباب، ومديري المديريات في الـ 27 محافظة، لافتًا إلى أن هناك حركة موسعة سيتم الإعلان عنها قريبًا لتغيير وتعديل الإدارات المختلفة لمديري المديريات.

وأوضح "نبيل" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن نقل مدير المديرية من محافظة إلى أخرى لا يعني بالضرورة وجود تقصير، ولكن أحيانًا يكون الفكر قد تشبع بمكان، فعندما يجلس شخص 5 أو 6 سنوات في مديرية، يحتاج إلى نقل تجربته في النجاح إلى محافظة أخرى.

وأضاف أن نجاح تجربة مديري المديريات يقاس بحجم التطوير الذي يحدث والاستدامة المالية التي تتيح وجود نشاط رياضي وريادي وتطويري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب من مجرد أماكن لممارسة النشاط الرياضي إلى مؤسسات تسهم في تطوير الشخصية المصرية أيضًا.

وتابع أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وفقًا للميزة التنافسية لكل محافظة، موضحًا أن كل محافظة تتميز بشيء معين، وسيُدرب الشباب عليه لتوطينهم في محافظتهم.

وأكد اهتمامه بالطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلًا، قائلًا: "أنا رجل شعبي، تربيت في السيدة زينب وبيئتي متوسطة، ولعبت في الشارع".

وأشار إلى أنه منذ توليه المسئولية حاول العمل على معالجة المشكلات التي تواجه هذه الفئات، ونزوله إلى مراكز الشباب كشف عن تفاوت في أجور العاملين، بسبب اختلاف الإيرادات من مركز إلى آخر، حسب موقعه، وهو ما ينعكس على قدرته على توفير أجور مرتفعة للعاملين.

ولفت إلى أنه يعمل على وضع لائحة تتيح تحقيق قدر من التكافل بين مراكز الشباب، بحيث يسهم المركز القادر ماليًا في دعم المركز الأقل قدرة داخل المحافظة، معتبرًا أنه بعد مرور عام يمكن الحديث عن إنجازات تشمل تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب، وخلق فرص للشباب.