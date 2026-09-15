نالت الممثلة كيت أوفلين جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، عن دورها بمسلسل "خليج الأرامل - Widow’s Bay"، وذلك بحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ78.

وترشح للجائزة كلا من ميجان ستالتر وهانا أينبيندر عن أدوارهم في "المأجورون - Hacks"، وجانيل جيمس عن "مدرسة أبوت الابتدائية - Abbott Elementary"، وميشيل فايفر عن "مارجو تعاني من مشاكل مالية - Margo’s Got Money Troubles"، وديل ديكي عن "خليج الأرامل - Widow’s Bay"، وجيسيكا ويليامز عن "انكماش - Shrinking".

وانطلقت فعاليات النسخة الـ78 من حفل توزيع جوائز الإيمي، التي تنظمها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكية، والتي تُعد من أهم الجوائز المخصصة للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة، ويقام الحفل على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، وتتولى الفنانة ماريسكا هارجيتاي، تقديم الحفل هذا العام للمرة الأولى، لتصبح أول امرأة تتولى تقديم الحفل، بعد هيمنة من الفنانين الرجال على تقديم الحفل، لـ13 عاما متصلة منذ عام 2012 وحتى 2025.

ويتصدر ترشيحات الإيمي لهذا العام "بيت - The Pitt" والذي نال 25 ترشيحا، ويلاحقه مسلسل "المأجورون - Hacks" بـ24 ترشيحا، ويليهم مسلسل "خليج الأرامل - Widow’s Bay" بـ19 ترشيحا، ثم مسلسل "بلوريبوس - Pluribus" بـ18 ترشيحا.