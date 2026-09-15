كاميرات المراقبة تكشف ملابسات مقتل موظف بمجلس مدينة كوم أمبو بأسوان

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كشفت كاميرات المراقبة جانبًا من ملابسات واقعة مقتل موظف بمجلس مدينة كوم أمبو، خلال مشاجرة وقعت بين طرفين بقرية الضما، شمال محافظة أسوان.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغًا يفيد باستقبال مشرحة كوم أمبو العمومية جثمان فتحي محمد ميرغني، موظف بمجلس مدينة كوم أمبو، عقب وفاته إثر إصابته بطلق ناري.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين داخل القرية، وخلال مرور المجني عليه بالقرب من مكان المشاجرة، أصيب بطلق ناري أودى بحياته.

وفحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتي ساهمت في تحديد هوية عدد من المتورطين في المشاجرة والواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تتولى جهات التحقيق استكمال أعمالها لكشف ملابسات مقتل موظف مجلس مدينة كوم أمبو.