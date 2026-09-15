تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز بأربع مباريات قوية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، فيما يلعب بترول أسيوط مع مودرن سبورت، ويحل المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على وادي دجلة، وأخيرًا مواجهة من كلاسيكيات كرة القدم المصرية بمواجهة المصري أمام الاتحاد السكندري

وفي أهم مباريات اليوم يستضيف الأهلي نظيره فريق أبو قير للأسمدة، في الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى من خلالها الفريق لتعويض تعثره في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب ومصالحة الجماهير.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري متساويا مع الزمالك حامل اللقب، برصيد 10 نقاط جمعها من مبارياته الأربع الأولى، فيما يحتل فريق أبو قير للأسمدة المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وثلاث هزائم.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بدافع التويض وتصحيح المسار عقب التعادل في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، وتحسين الأداء بعد الغضب الجماهيري من مستوى الفريق في المباريات الأربع الأولى بالدوري.

وفاز الأهلي على الشرقية إنبي بصعوبة في الجولة الأولى، ثم انتصر على زد في مباراة أفضل نسبيًا، قبل أن يعود الأداء الضعيف أمام سموحة في انتصار الفريق بهدف دون رد سجله المدافع ياسر إبراهيم في الدقائق الأخيرة.

وسيكون المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، أمام اختبار حقيقي لقدرته على التعامل مع الضغوط وتصحيح الأوضاع، في ظل الهجوم الكبير على مستوى الفريق في المباريات الأخيرة، خاصة بعد الخسارة الودية أمام أهلي بني غازي الليبي بعد يوم واحد من التعادل مع المقاولون العرب.

ويفتقد الأهلي قلبي الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار، بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي خلال المباراة الأخيرة، حيث أصيب عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، فيما يعاني ياسر إبراهيم من إلتواء في الكاحل.

كما تعرض أحمد نبيل كوكا لإصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن مباراة اليوم، مما يجعل المدرب المغربي أمام تغييرات كثيرة في تشكيل الفريق لمواجهة الليلة.

ويفاضل الحسين عموتة بين أشرف داري وياسين مرعي لشغل مركز المدافع بجوار هادي رياض، حيث يرى المدرب المغربي أن أشرف داري يملك خبرات أكثر من ياسين مرعي ويستطيع بناء اللعب أفضل من ياسين مرعي.

فيما يسبب مركز الظهير الأيسر حيرة كذلك للمدرب المغربي، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا، واستبعاد كريم الدبيس لعدم اكتمال لياقته البدنية، لذا يفاضل عموتة بين كريم فؤاد فيما أو الدفع بالوافد الجديد توفيق محمد لإرضاء الجماهير.

ويضع الحسين عموتة توفيق محمد في الترتيب الرابع في جهة اليسار بعد أحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

بالانتقال لوسط الملعب من المنتظر بنسبة كبيرة عودة إمام عاشور للتشكيل الأساسي، ولكن يبقى التفكير في طريقة اللعب، هل ستكون 3 لاعبين في وسط الملعب، أو أربعة لاعبين بحيث يلعب زيزو في الجهة اليمنى، وبن شرقي في اليسار، وفي الوسط إمام عاشور ومروان عطية، خلف ثنائي الهجوم منصف بقرار وسفيان بن جديدة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق أبو قير للأسمدة بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي مباراة اليوم بضغوط أقل أمام البطل التاريخي للبطولة، حيث يسعى الفريق للتأكيد على المستوى الجيد الذي ظهر به في المباراة الأخيرة أمام الزمالك رغم الخسارة بهدفين.