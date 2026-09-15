المصري البورسعيدي يتحدى الاتحاد السكندري في مواجهة كلاسيكية بالدوري

تقام اليوم، الثلاثاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي بترول أسيوط مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب، وفي التوقيت ذاته يحل المقاولون العرب ضيفًا على وادي دجلة في ملعب السلام، وأخيرًا يلعب المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري، في مواجهة كلاسيكية تبدأ في الثامنة مساءً على ملعب السويس الجديد، في مواجهة كلاسيكية للكرة المصرية، وفي نفس التوقيت يلعب الأهلي مع أبو قير للأسمدة.

يحتل المصري البورسعيدي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين وهزيمتين في مبارياته الأربع الأولى، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 7 نقاط، جمعها الفريق من انتصارين وتعادل وهزيمة.

وتعتبر مواجهة المصري أمام الاتحاد السكندري من المباريات التاريخية في الدوري المصري، حيث التقى الفريقان من قبل 83 مباراة في الدوري الممتاز، فاز الاتحاد السكندري في 22 مباراة، مقابل 32 انتصارًا للمصري البورسعيدي، وحسم التعادل 29 مواجهة.

وأحرز زعيم الثغر 78 هدفا في شباك المصري، بينما سجل الفريق البورسعيدي 93 هدفا في شباك سيد البلد.

والتقى الفريقان في 112 مباراة، على صعيد جميع المسابقات، حقق المصري الفوز في 43 مواجهة، مقابل 31 انتصارًا للاتحاد السكندري، وحسم التعادل 38 مواجهة.

ويدخل المصري البورسعيدي مباراة اليوم بحثًا عن انتصار أول تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب أحمد سامي، الذي تولى المسؤولية خلفًا لعماد النحاس وسقط في الاختبار الأول أمام بتروجت بالخسارة بنتيجة 1-2.

على الجانب الآخر، يبحث الاتحاد السكندري، بقيادة المخضرم حمزة الجمل، عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الجديد بعد الفوز في مباراتيه الأخيرتين، والتعادل أمام الزمالك في افتتاح الموسم وخسارة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا.

وفي مباراة أخرى، يحل مودرن سبورت، ضيفًا على فريق بترول أسيوط، في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يصطم فيها رغبة أبناء الجنوب في تحقيق أول فوز لهم بمستوى مودرن سبورت المميز في الموسم الحالي.

ويحتل مودرن سبورت، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها الفريق انتصارين وتعادل وهزيمة، فيما يحتل بترول أسيوط المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وفي نفس التوقيت، يستضيف وادي دجلة نظيره المقاولون العرب، على ملعب السلام، في مباراة يدخلها الضيف بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الأخيرة.

ويحتل وادي دجلة، قبل مباراة اليوم، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، جمعها الفريق من انتصار وتعادلين وهزيمة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، جمعه الفريق من انتصار وتعادل وهزيمتين.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم تحت قيادة فنية جديدة من مصطفى شبيطة، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب السابق محمد الشيخ، والذي رحل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ يوم الجمعة.

ويسعى وادي دجلة بقيادة مديره الفني الجديد لاستعادة نغمة الانتصارات في البطولة، واستغلال حالة تجديد الدماء والدوافع لدى اللاعبين مع القيادة الفنية الجديدة.