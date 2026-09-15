حصلت الممثلة سالي فيلد على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو مختار، عن دورها بمسلسل "مخلوقات مشرقة بشكل مبهر - Remarkably Bright Creatures"، وذلك بحفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ78.

وترشح للجائزة كلا من كلير دانيس عن "وحش يسكن روحي - The Beast in Me"، وكاري موليجان عن "غضب على الطريق - Beef"، وسارة بيدجون عن "قصة حب: جون إف كينيدي الابن وكارولين بيسيت - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"، وسارة سنوك عن "كل ذلك خطؤها - All Her Fault".

وانطلقت فعاليات النسخة الـ78 من حفل توزيع جوائز الإيمي، التي تنظمها أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية الأمريكية، والتي تُعد من أهم الجوائز المخصصة للأعمال التلفزيونية في الولايات المتحدة، ويقام الحفل على مسرح "بيكوك" بمدينة لوس أنجلوس، وتتولى الفنانة ماريسكا هارجيتاي، تقديم الحفل هذا العام للمرة الأولى، لتصبح أول امرأة تتولى تقديم الحفل، بعد هيمنة من الفنانين الرجال على تقديم الحفل، لـ13 عاما متصلة منذ عام 2012 وحتى 2025.

ويتصدر ترشيحات الإيمي لهذا العام "بيت - The Pitt" والذي نال 25 ترشيحا، ويلاحقه مسلسل "المأجورون - Hacks" بـ24 ترشيحا، ويليهم مسلسل "خليج الأرامل - Widow’s Bay" بـ19 ترشيحا، ثم مسلسل "بلوريبوس - Pluribus" بـ18 ترشيحا.