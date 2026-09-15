تعرض قناة الوثائقية، بدءًا من اليوم، وحتى 31 أكتوبر المقبل، السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، وذلك احتفاءً بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

توثق السلسلة من خلال حلقات يومية، كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية، راصدةً مظاهر خطة الخداع الاستراتيجي قبل اندلاع المعركة، وتتناول كذلك يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار.



تأتي سلسلة "حدث في 1973" في إطار حرص قناة "الوثائقية" على تسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها، وتعريف الأجيال الجديدة ممن لم يعاصروا تلك الأحداث بلحظات النصر المضيئة في تاريخنا.