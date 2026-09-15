مصر تبدأ مشوارها في مونديال السلة 3×3 بالفوز على إيطاليا

افتتح منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للسيدات تحت 23 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم المقامة بمدينة ووهان الصينية، بتحقيق الفوز على منتخب إيطاليا بنتيجة 17-14، في مستهل منافسات دور المجموعات.

وحقق المنتخب المصري بداية قوية في البطولة العالمية، بعدما نجح في حسم المباراة لصالحه أمام المنتخب الإيطالي، ليحصد أول انتصاراته في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين وفرنسا وإيطاليا والفلبين.

وتقام منافسات كأس العالم لكرة السلة 3×3 تحت 23 عامًا في مدينة ووهان خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، بمشاركة 20 منتخبًا في منافسات السيدات، موزعة على أربع مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في البطولة بعد تتويجه بلقب سلسلة FIBA 3×3 Youth Nations League 2026 لمنطقة إفريقيا/الجنوب، والتي أقيمت في بوتسوانا، ليضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وضمت قائمة منتخب مصر في بطولة دوري أمم الشباب كلًا من جنى سيد، سلمى خضر، هنا حتحوت، فريدة طارق، خديجة عثمان، وجنة عبدالرحمن، تحت قيادة المدير الفني كريم إسماعيل.

وتعد خديجة عثمان إحدى أبرز عناصر المنتخب، حيث ساهمت في حصد بطاقة التأهل للمونديال، كما سبق لها التأكيد على قوة المنافسة في البطولة العالمية، وقدرة المنتخب المصري على مقارعة المنتخبات الأوروبية والآسيوية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب الصين، وفرنسا، وإيطاليا، والفلبين، فيما يواصل مشواره في دور المجموعات بحثًا عن أحد المركزين المؤهلين إلى الدور ربع النهائي.