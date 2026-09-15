ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية، بنسبة 20.5%، خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السعودية بنسبة 19.4% لتسجل 5.3 مليار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 4.4 مليار خلال نفس الفترة من عام .2025

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 19.7% لتسجل 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

وجاء النحاس ومصنوعاته أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 246.5 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 215.9 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 180.6 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.6 مليون دولار، والملابس بقيمة 78.2 مليون دولار.

فيما جاء الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الفترة بقيمة 4 مليارات دولار، يليه لدائن ومصنوعاتها بقيمة 719.8 مليون دولار، ثم الألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 174.2 مليون دولار، والورق بقيمة 63.5 مليون دولار، والفواكه بقيمة 11.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 532 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية بنسبة 50.6%، لتسجل 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024 بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 125.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة ارتفاع قدرها 980%.