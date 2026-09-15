إحباط محاولة تهريب 280 فرش حشيش بميناء نويبع داخل كابينة شاحنة

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء، وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل شاحنة كانت تستعد لمغادرة الميناء متجهة إلى ميناء العقبة الأردني، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود مذكرة اشتباه من إدارة مكافحة المخدرات فرع نويبع، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي، بشأن اعتزام أحد السائقين تهريب مواد مخدرة داخل الشاحنة التي يقودها، أثناء مغادرتها ميناء نويبع البحري في طريقها إلى ميناء العقبة.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الشاحنة، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 280 فرش حشيش تم إخفائها بطريقة احترافية داخل كابينة السائق خلف السرير في أماكن سرية يصعب الوصول إليها، في محاولة للتمويه على أعمال التفتيش.

وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 4 ملايين و50 ألف جنيه، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق نحو 8 ملايين و100 ألف جنيه.

وقرر حسام جاد المولى، المشرف على الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم 4 لسنة 2026، بمعرفة محمود بسيوني، رئيس القسم، ومحمد عبدالدايم ومحمود صالح وهيثم محمد، بإدارة الشئون القانونية، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.