 رئيسة المفوضية الأوروبية تلقى خطابا غدا لتحديد أولوياتها ورؤيتها للعام المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 1:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية تلقى خطابا غدا لتحديد أولوياتها ورؤيتها للعام المقبل

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
بروكسل - (أب)
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 1:14 م

من المقرر أن تلقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابا بشأن حالة الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء، حيث ستحدد أولوياتها للعام المقبل ورؤيتها للتغلب على التحديات التي تواجه أكبر تكتل تجاري في العالم.

قد تم إخفاء محتوى خطاب فون دير لاين الذي ستلقيه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

ولكن من المرجح أن يتطرق الخطاب إلى الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والحرائق التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف، بالإضافة إلى حماية الأطفال على شبكة الانترنت والحرب الروسية على أوكرانيا والصراع بالشرق الأوسط والتوترات التجارية العالمية.

وقد أصبح الخطاب طقسا سنويا على غرار خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرؤساء الأمريكيون أمام الكونجرس، ولكنه لن يذاع على نطاق واسع، ومن المرجح أن يشاهده عدد قليل من مواطني الاتحاد الأوروبي الـ450 مليون في دول الاتحاد الـ27.

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