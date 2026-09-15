وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأمريكي في البنتاجون

يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الأمريكي بيت هيجسيث.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن بيستوريوس سيجري محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم.

وكان بيستوريوس قد زار هيجسيث في واشنطن آخر مرة في صيف عام 2025.

وسيتوجه بيستوريوس بعد ذلك إلى نيويورك، حيث يتضمن جدول أعماله إجراء محادثات مع ممثلين للأمم المتحدة، من بينهم الأمين العام أنطونيو جوتيريش. وستتناول المحادثات أيضا مستقبل مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي مدينة فورت ورث بولاية تكساس يزور بيستوريوس يوم الجمعة المقبل شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطائرات. وتسلم الشركة هناك أول طائرة شبح مقاتلة من طراز إف-35 طلبتها ألمانيا. ومن المقرر أن تحل الطائرات محل أسطول طائرات تورنادو التابع للقوات الجوية الألمانية، الذي أصبح متقادما.

وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة، قال يستوريوس إن ألمانيا تريد مواصلة توسيع التعاون في مشاريع التسليح مع الولايات المتحدة، مشيرا في هذا السياق إلى التعاون في مجال الطائرة المقاتلة الشبحية إف-35، وكذلك خطط تصنيع صواريخ موجهة لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت في ألمانيا.

وقال بيستوريوس: "لكن إمكاناتنا المشتركة تمتد إلى أبعد من ذلك. فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية قوية، وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى، وكفاءة تكنولوجية متقدمة. ومن خلال هذه الإمكانات، يمكننا إنشاء قدرات إنتاجية إضافية".

وأضاف الوزير أن توثيق التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا في مجالات القوة التي يتميز بها كل طرف من شأنه أن يتيح توفير أنظمة الردع والدفاع بشكل أسرع وبأعداد أكبر، وقال: "وبذلك نعزز الجاهزية العملياتية لألمانيا والولايات المتحدة والتحالف بأكمله".

وفيما يتعلق بالطائرة إف-35، قال بيستوريوس: "هذه الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس تجمع بين خصائص التخفي وأحدث تقنيات الربط الشبكي. وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في منظومة الدفاع الجوي المستقبلية، بما في ذلك عند تشغيلها بالتعاون مع الأنظمة غير المأهولة".