الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مكة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، زوال الخطر عن مدينة مكة المكرمة غرب المملكة وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة على منصة إكس:"زال الخطر عن مدينة مكة المكرمة، لسلامتك الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا".

وكان الدفاع المدني أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة مكة المكرمة للتحذير من خطر.

وشهدت مناطق جنوب السعودية تحديداً أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، سلسلة اعتداءات في الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط إصابات ، بينهم نساء وأطفال.

وأدان مجلس الوزراء السعودي اليوم بـ "أشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي أعلن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف، جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن ، مؤكدا "التعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم".