الكويت تعلن دعمها كل الإجراءات التي تتخذها السعودية لصون سيادتها

أعربت دولة الكويت ، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين "لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن إصابة عددٍ من المدنيين، ووقوع أضرارٍ ماديةٍ في عددٍ من المنازل السكنية والمركبات، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة، وخرقٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، "تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها".

وشددت على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي أعلن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف، جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن ، مؤكدا "التعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم".



