مجلس الوزراء السعودي: أمن المملكة وسلامة أراضيها مبدأ راسخ لا يقبل المساس

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس.

وشدد المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على "حق المملكة العربية السعودية المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية؛ وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وأدان مجلس الوزراء بـ "أشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة".

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ترسيخ الأمن والسلم، "بالاعتماد على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، والعمل على دعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته؛ بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة".