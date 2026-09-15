رئيس وزراء باكستان يوجه بتسخير الموارد لإغاثة المتضررين من الأمطار

وجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث باستخدام جميع الموارد المتاحة لتقديم الإغاثة للسكان في المناطق المتضررة من الأمطار، والحفاظ على تنسيق فعّال مع الإدارات الإقليمية المعنية وهيئات إدارة الكوارث الإقليمية، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع شريف برئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الفريق إنعام حيدر مالك، حيث شدّد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان انسيابية حركة المرور على الطرق الرابطة والجسور، وتوفير مواد الإغاثة في الوقت المناسب خلال موسم الأمطار.

وأحاط رئيس الهيئة خلال اللقاء رئيس الوزراء بالنمط المتوقع لموسم الرياح الموسمية الحالي، والاستعدادات الشاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة واحتمالات الفيضانات، عبر التعاون المشترك بين الأقاليم والمؤسسات.

وأضاف أن الإدارات المعنية اتخذت، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، إجراءات استباقية لمراقبة موسم الرياح الموسمية على نحو أكثر فعالية.

وأكد مالك أن جميع الإدارات المعنية في أنحاء البلاد على أهبة الاستعداد التام لعمليات الإنقاذ والإغاثة لمواجهة أي ظروف جوية طارئة.