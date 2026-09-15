 رئيس الوزراء العراقي يصل برلين في زيارة رسمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 2:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي يصل برلين في زيارة رسمية

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 2:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - 2:14 م

وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، ضمن أول جولة أوروبية له تشمل فرنسا وألمانيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، وصول الزيدي إلى برلين، دون تحديد مدة الزيارة.

ومن المقرر أن يلتقي الزيدي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لبحث ملفات إقليمية ودولية وتعزيز علاقات التعاون في قطاعات الطاقة والأمن والنقل، وفق بيان سابق للمكتب.

وتأتي محطة برلين عقب اختتام الزيدي، الاثنين، زيارته إلى باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وكان رئيس الوزراء العراقي بدأ زيارته الرسمية إلى فرنسا، الأحد، في مستهل جولته الأوروبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك