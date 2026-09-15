رئيس الوزراء العراقي يصل برلين في زيارة رسمية

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وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية، ضمن أول جولة أوروبية له تشمل فرنسا وألمانيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب، وصول الزيدي إلى برلين، دون تحديد مدة الزيارة.

ومن المقرر أن يلتقي الزيدي المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لبحث ملفات إقليمية ودولية وتعزيز علاقات التعاون في قطاعات الطاقة والأمن والنقل، وفق بيان سابق للمكتب.

وتأتي محطة برلين عقب اختتام الزيدي، الاثنين، زيارته إلى باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وكان رئيس الوزراء العراقي بدأ زيارته الرسمية إلى فرنسا، الأحد، في مستهل جولته الأوروبية.